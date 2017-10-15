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Spor

Elaziz Belediyespor-Aydınspor 1923: 0-1

ELAZIĞ (DHA) STAT: Atatürk HAKEMLER: Tarık Gürdal (xx), Asker Açıkgöz (xx), Ömer Yüzer (xx) ELAZİZ BELEDİYESPOR: Engin (xx)- Abdulsamed (xx), Emrah (xx), İsmail (xx), Volkan (xx), Abdullah (xx), Adnan (xx), Fahri (xx) (Dk

15 Ekim 2017 19:25

ELAZIĞ (DHA)
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Tarık Gürdal (xx), Asker Açıkgöz (xx), Ömer Yüzer (xx)
ELAZİZ BELEDİYESPOR: Engin (xx)- Abdulsamed (xx), Emrah (xx), İsmail (xx), Volkan (xx), Abdullah (xx), Adnan (xx), Fahri (xx) (Dk.90 Doğancan ), Muhammed (x) (Dk.52 Ekrem x), Volkan (xx), Muhammed Ali (xx) (Dk. 64 Çağlayan x)
AYDINSPOR 1923: Ulaş (xx)- Ramazan (xx), Osman (xx), Mesut (x) (Dk.90 Uğur), Habib (xxx), Tuncay (xx) (Dk.46 Mikail x), Serkan (xx), Artun (xx), Ömer (xxx) Yusuf Yıldırım (xx) (Dk. 70 Tuncay x), Çağlayan (xx)
GOLLER: Dk.90+3 Habib (Aydınspor 1923)
SARI KART: Tuncay (Aydınspor 1923)
8\'inci dakikada Fahri\'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruş direğin yanından auta gitti.
32\'nci dakikada sol kanattan etkili gelen Mesut\'un ceza sahasına yaptığı ortaya iyi bir vuruş yapamayan Osman topu farklı bir şekilde auta gönderdi.
60\'ıncı dakikada Ekrem\'in kaleciyle karşı karşıya pozisyondaki şutunu kaleci Ulaş çıkardı.
80\'inci dakikada Habib\'in sol kanattan kullandığı serbest vuruş az farkla auta çıktı.
90+3\'üncü dakikada Habib\'in ceza sahası dışından attığı sert şut ağlarla buluştu. 0-1.
Bu gol maçın skorunu belirledi ve Aydınspor 1923 deplasmanda galip geldi.

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