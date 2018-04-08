T24 LogoT24 Logo
Spor

Elaziz Belediyespor: 1 Çorum Belediyespor: 0 

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA) STAD: Atatürk HAKEMLER: Aytaç Geçgel (xx), Vedat Demir (xx), Ferdi Karadoruk (xx) ELAZİZ BELEDİYESPOR: Ogün (xx), Kadir  (xx), Abdullah  (xx), Onur  (xx), Volkan Çekiç (xx), Emre  (xx)(Dk

08 Nisan 2018 21:40

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)

STAD: Atatürk
HAKEMLER: Aytaç Geçgel (xx), Vedat Demir (xx), Ferdi Karadoruk (xx)
ELAZİZ BELEDİYESPOR: Ogün (xx), Kadir  (xx), Abdullah  (xx), Onur  (xx), Volkan Çekiç (xx), Emre  (xx)(Dk.71 Okan  xxx), Nihat  (xx), Oğuzhan (xx) (Dk.71 Doğancan Akkaya x), Fahri  (xx), Volkan (xx), Muhammet (xx) (Dk.88 Eren ?)
ÇORUM BELEDİYESPOR: Ramazan (xx), Emre Yüksektepe (xx), Yakup (xx), Mert (xx), Akın (xx), Oğuzhan Yalçın (x )(Dk.59 Doğancan  x), Emre Okur (x) (Dk.59 Taner x), Ertuğrul (xx), Yasin (xx) (Dk.82 Salim x ), İsmet (xx) , Abuzer (xx) 
GOL: Dk.90+4 Okan (Elaziz Belediyespor)
SARI KARTLAR: Muhammet , Kadir (Elaziz Belediyespor), Emre Okur, Yakup (Çorum Belediyespor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup maçında Elaziz Belediyespor, kendi sahasında ağırladığı Çorum Belediyespor\'u Okan Sarı\'nın uzatmalarda attığı golle 1-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR:
44\'üncü dakikada, gelişen Elaziz Belediyespor atağında, Volkan\'ın ceza sahası yayı üzerinden şutu az farkla auta gitti.
45\'inci dakikada, Çorum Belediyespor kalecisi Ramazan\'ın kısa düşen pasında araya giren Oğuzhan\'ın uzak mesafeli şutu az farkla dışarı çıktı.
66\'ncı dakikada, ceza sahası sol çaprazında Muhammet\'in  sert şutunu kaleci güçlükle kontrol etti.
83\'üncü dakikada, sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahasında müsait durumda kafayı Taner vurdu. Meşin yuvarlağı kaleci Ogün iki hamlede kontrol etti.
90+4\'üncü dakikada, Volkan\'ın sol kanattan ortasında Okan\'ın ceza sahası içinden şutu ağlarla buluştu. 1-0

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erkan BAYELAZIĞDHA STAD Atatürk HAKEMLER Aytaç GeçgelVedat DemirFerdi KaradorukBELEDİYESPOR OgünKadirAbdullahOnurVolkanEmreOkanNihatOğuzhanDkDoğancan AkkayaFahriMuhammetErenBELEDİYESPOR RamazanEmre

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24