Elazığspor'un elektriğini kestiler

ELAZIĞ,(DHA)- ELAZIĞ\'da, Fırat Elektrik Perakende A.Ş, elektrik borçlarını ödemediği gerekçesiyle TFF 1\'nci Lig\'de mücadele eden Elazığspor Kulüp binası ve tesislerinin elektriklerini kesti.

Elazığspor Basın Sözcüsü Av. Cengiz Gülaç, \"Elektrik dağıtım firması, dün akşam elektriğimizi kesti. Kulübümüzün yaklaşık 600 bin TL borcu var. Biz iki yıldır kendilerine iyi niyetimizi vurguluyoruz ama dinlemediler\" dedi.

Elektrik Dağıtım şirketi, Elazığspor Kulübü ve tesislerinin elektriklerini yaklaşık 600 bin TL borçlarının ödenmemesi nedeniyle dün akşam saatlerinde kesti. Elazığspor Basın Sözcüsü Av. Cengiz Gülaç, göreve geldikleri günden bu yana dağıtım şirketi tarafından sürekli elektrik borcu ile tehdit edildiklerini belirterek, \"Dün akşam elektriğimizi kestiler. Bizden önce yüksek bir borcu olmasına rağmen ne hikmetse kimse borcunu istememiş. Biz geldikten sonra defalarca elektriği kesmekle tehdit ettiler. Kulübümüzün yaklaşık 600 bin TL\'yi bulan bir elektrik borcu var. Biz iki yıldır kendilerine iyi niyetimizi vurguluyoruz. Biz kendilerine ödeme niyetinde olduğumuzu söyledik. İyi niyet ortadan kalkmıştır. Bizim defalarca sponsorluk teklifimizi yok sayan, rakiplerimize sponsor olan Elektrik dağıtım firması sürekli her kritik maçımızdan önce elektriğimizi keserek nasıl bir hesabın içerisine giriyor? Çocuklar antrenmana çıkıyorlar elektrik yok. Ben tekrar gidip bir özel şirketin müdürüne yalvaracak da değilim\" diye konuştu.