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Spor

Elazığspor: Vardar'ı basit bir rakip olduğu için reddetmiştik

Elazığspor, TFF 1. Lig'de mücadele ediyor

25 Ağustos 2017 16:49

Elazığspor Basın Sözcüsü Cengiz Gülaç, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sezon öncesi Vardar'ın hazırlık maçı teklifini basit takımlarla oynamamak için Elazığspor olarak kabul etmemiştik :)" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'nin Vardar'a elenmesinin ardından yapılan yorumlar sürerken, sarı-lacivertli cepheden henüz konuya ilişkin geniş çaplı bir açıklama yok. Galatasaray'ın benzer bir şekilde Östersunds'a elenmesinin ardından Igor Tudor, basın mensuplarının karşısına çıkıp uzun süre yoğun eleştirilere rağmen soruları cevaplandırırken, Aykut Kocaman'ın dün akşam soru almaması da eleştirilere konu olmuştu.

Vardar'ın sezon öncesi hazırlık maçı teklifini 'basit takımlarla oynamamak' nedeniyle reddettiği iddiasında bulunan Elazığspor, TFF 1. Lig'de mücadele ediyor.

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