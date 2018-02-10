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Spor

Elazığspor - Denizlispor : 1-0

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) STAT: Atatürk HAKEMLER: Onur Karabaş (xx), Murat Temel (xx), Mehmet Ali Akkor(xx) ELAZIĞSPOR: Ahmet (xx), Orhan (x) (Dk

10 Şubat 2018 18:29

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Onur Karabaş (xx), Murat Temel (xx), Mehmet Ali Akkor(xx)
ELAZIĞSPOR: Ahmet (xx), Orhan (x) (Dk.82 Adem x), Sezgin (xx), Murat (xx), Canberk (x), Bjarnason (xx), Alparslan (xx), Tatos (xx) (Dk.87 Mertan x), Hora (xx) (Dk.46 Halil x), Tom  (xx), Diarra (x) 
DENİZLİSPOR  : Asil (xx), Kerem (xx), Cenk (xx), Burak (x), Canberk Aydın ( xx) (Dk.22 Taşkın x), Hasan (xx), Alperen (xx), Barış (xx),  Ziya (x) (Dk.71 Mehmet x), Kappel (xx) (Dk.56 İsmail x), Friday  (x)
GOLLER: Dk.64 Diarra (Elazığspor)
SARI KARTLAR: Cenk (Denizlispor)

Spor Toto 1\'inci Lig  21\'inci hafta mücadelesinde Elazığspor kendi sahasında Denizlispor\'u, Diarra\'nın 64\'üncü dakikadaki golü ile 1-0 mağlup etti.
13\'üncü dakikada sol çaprazdan Tatos\'un kulladığı serbest vuruşu kaleci Asil, çift yumrukla uzaklaştırdı.
19\'uncu dakikada Denizlispor\'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına gelen topa Burak sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
45\'inci dakikada Hora\'nın ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Asil, iki hamlede kontrol etti.
İlk yarı 0-0 bitti.
53\'üncü dakikada sol kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Canberk\'in yaptığı ortaya iyi yükselen Tom kafayı vurdu, kaleci Asil, son anda kornere çeldi.
64\'üncü dakika da Tom\'un sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Diarra\'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0 
66\'ncı dakika sol kanattan ceza sahasına topla birlikte giren Bjanarson topu Diarra\'ya çıkardı. Diarra\'nın sert şutunu kaleci Asil kurtardı.
88\'inci dakika da sol çaprazdan ceza sahasına giren Canberk\'in çektiği sert şut az farkla auta çıktı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Elazığspor, konuk ettiği Denizlispor\'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

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