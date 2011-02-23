Elazığ’daki yolsuzluk iddiası yargıda

T24 - İçişleri Bakanlığı, Elazığ Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak, belediye başkanının da aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında soruşturma izni verdi.

İçişleri Bakanlığı, Elazığ Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak, Elazığ Belediye Başkanı Selmanoğlu’nun da aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında soruşturma izni verdi. 7 Şubat tarihli karar, Elazığ Valiliği’nce önceki gün taraflara tebliğ edildi.

Milliyet’in ulaştığı, Bakan Beşir Atalay’ın imzasının bulunduğu Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın kararında, belediye temizlik ihalesinde kamunun zarara uğratılıp, ihaleyi alan firmaya menfaat temin edildiği belirtildi. Suçlamalara neden olan temizlik işi ihalelerini AKP Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk’ün eskiden sahibi olduğu şirketin aldığı ortaya çıkmıştı.



SP adayı şikâyet etti

Saadet Partisi’nin Elazığ Belediye başkan adayı olan Kenan Altungök, avukatı M.Salih Demirdağ aracılığıyla Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, Elazığ Belediyesi’nin 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarındaki temizlik ihalelerinin tamamının Hazar isimli şirkete verildiğini, bu ihalelerde belediyenin 19 milyon TL zarara uğratıldığı öne sürdü. Bunun üzerine hazırlanan müfettiş raporlarından sonra İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, haklarında ön inceleme yapılan 18 belediye görevlisiyle ilgili olarak 12 Kasım 2010’da bir karar verdi.

Bakan Beşir Atalay imzalı Teftiş Kurulu kararında, iş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek bedele alınması veya yaptırılması yoluyla kamu zararının oluştuğu, yükleyici firmaya menfaat temin edildiğini belirtildi.

Kurulun verdiği karara göre, araçlar belediyeye rayiç bedelinin çok üzerinde kiralanıyordu, temizlik ve çöp toplama işlerinde müteahhit firma tarafından kullanılan araçların belediyeye 3-4 aylık maliyetleri hemen hemen aracın kendi değerine ulaşıyordu.

Kurul kararında, Belediye Başkanı’nın üst amir olduğu, belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak ve kendisine ayrılan bütçeyi uygulamak görevleri bulunduğu; 2006-2008 yıllarında ihale yetkisi elinde bulunan birim amirlerinin de gereken dikkat, duyarlılık ve çabayı göstermeyerek, belediyenin maddi kaybına sebebiyet verdikleri, mevzuat gereklerine tam olarak uymadıkları, bu nedenle zararın olmasına sebep olduklarının anlaşıldığı kaydedildi.



13 görevliye soruşturma

Bakanlık, Belediye Başkanı Süleyman Salmanoğlu ile belediye bürokratları H. Harun Tuzsuzoğlu, A. Gadri Güneri, Fikret Eskin, Yasin Kıvanç, Hamza Uslu, Mehmet Yeşilta, Mahir Uzun, M. Akif Aladağ, M. Aydın Özsoy, Musa Aktı, Hüseyin Arslan ve memur Saim Aydın hakkında soruşturma yapılmasına karar verdi. 2 Kasım 2010 tarihli bu Kurul kararının ardından, İçişleri Bakanlığı, Elazığ Valiliği’ne 7 Şubat 2011’de 13 kişi hakkında soruşturma izni verildiği yönündeki kararını bildirdi. Savcılığın, başkan ve belediye bürokratları hakkındaki soruşturmaya başlayacağı bildirildi.