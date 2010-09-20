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ELAZIĞ'DA YÜK TRENİNİN 2 VAGONU DEVRİLDİ ELAZIĞ (A.A)

20 Eylül 2010 17:19

-ELAZIĞ'DA YÜK TRENİNİN 2 VAGONU DEVRİLDİ ELAZIĞ (A.A) - 20.09.2010 - Elazığ'ın Baskil ilçesinde krom madeni taşıyan yük treninin 2 vagonun devrilmesi sonucu demiryolu trafiğe kapandı. Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinden krom yükleyen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarına (TCDD) ait 54016 sefer sayılı tren, Elazığ'ın Baskil ilçesi girişinde demiryolundaki viraj alırken arka iki vagonun dingilleri koptuğu belirtildi. Trenden ayrılan iki vagon demiryoluna devrildi. Devrilme neticesinde yolun 600 metre tahrip olduğu öğrenildi. TCDD'ye ait iş makineleri ve işçiler tarafından devrilen vagonları demiryolundan kaldırırken, tren trafiğine kapanan yolun akşam saatlerinde trafiğe açılmasının planlandığı belirtildi.

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