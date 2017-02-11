T24 LogoT24 Logo
Gündem

Elazığ'da yol kesme eylemi için her bir sanığa 89 yıl 4'er ay hapis

Elazığ'ın Karakoçan ilçesindeki yol kesme olayı için 11 sanık, 89 yıl 4 ay 15'er gün hapse mahkûm oldu

11 Şubat 2017 03:03

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yol kesip bir polisin yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle haklarında dava açılan ve aralarında eski BDP Elazığ İl Başkanı Turan Çelik'inde yer aldığı 11 sanık, 89 yıl 4 ay 15'er gün olmak üzere toplam 983 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 14 Haziran 2014'te YDG-H’li bir grup Elazığ Karakoçan- Bingöl Kığı karayolu üzerinde bulunan Sarıbaşak köyü içerisinde 8 aracın durdurularak, yolun çift yönlü trafiğe kapatılıp, eylem yapmasıyla başladı. Eylem sırasında olay yerinden geçen bir polis memuru açılan ateş sonucu hafif şekilde yaralandı.

Elazığ'da güvenlik güçlerinin yaptığı çalışma sonucu olayı gerçekleştiren ve azmettirenlerin şüpheliler eski BDP İl Başkanı Turan Çelik, Mehmet Sıddık Yalçın, Efraim Gürbüz, Murat Mengüş, Hüseyin Solmaz, Oğur Faikoğlu, Kadir Kevser, Düzgün Aydın, Mehmet Laço, Fevzi Akbulut ve Enver Okçuoğlu gözaltına alınmıştı. Şüpheliler hakkında yol kesme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, hürriyetten yoksun kılma, terör örgütü propagandası yapmak suçlarından dava açıldı.

Davanın karar duruşması bugün Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya 4'ü tutuklu 8 sanık katıldı. Savcı mütalaasında 11 sanığında devletin birlikte bütünlüğünü bozma, yol kesme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, hürriyetten yoksun kılma, terör örgütü propagandası yapmak suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatlarından bazıları, “PKK’ya mensup bir şahsın gelerek yol kesme, terör propagandası ve polisi yaralama olaylarını gerçekleştirdiğini, müvekkillerinin sadece basın açıklaması için orada bulunduğunu bu yüzden mütalaaya katılmadıklarını ve haklarına beraat kararı verilmesini” talep etti.

Kendilerini savunan sanıklar da suçlamaları kabul etmedi. Bazı sanıklar, basın açıklamasını partinin organize ettiğini hatta Diyarbakır'dan iki DİHA muhabirinin getirildiğini, olaydan haberlerinin olmadığını belirtti. Sanıkların son sözlerinin sorulmasının ardından mahkeme heyeti duruşmaya bir süre ara verdi.

Aranın ardından salona gelen mahkeme heyeti, 11 sanığa ayrı ayrı azmettirme, “terör örgütü adına suç işleme”, “hürriyetten yoksun kılma”, “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından 89 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti kararın ardından 4 tutuklu sanık dışında duruşmada bulunan diğer 4 sanık ile duruşmaya gelmeyen 3 sanığında tutuklanmasına da hükmetti.

 

ETİKETLER

elazığyol kesmeeylem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24