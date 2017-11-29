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Elazığ'da TIR'lar çarpıştı: 1 yaralı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'da, aynı yöne giden başka TIR ile çarpışıp devrilen TIR'ın şoförü, hafif yaralandı

29 Kasım 2017 19:44

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ\'da, aynı yöne giden başka TIR ile çarpışıp devrilen TIR\'ın şoförü, hafif yaralandı.
Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında Güney Çevre Yolu\'nda meydana geldi. Henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 HK 730 plakalı TIR, aynı yöne giden Naif T. yönetimindeki 13 DA 526 plakalı TIR ile çarpışıp, devrildi. Kazada, ikiyi bölünen TIR\'ın şoförü hafif yaralandı.
Yaralı şoför, olay yerine sevk edilen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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