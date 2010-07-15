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Elazığ'da sivil asker taşıyan minibüsün geçtiği sırada mayın patladı.

Aracın geçmesinden iki saniye önce gerçekleşen patlamanın etkisiyle 2 metre derinliğinde çukur oluştu. Askerlerin bulunduğu araç bu çukura düşerken, mucize eseri yaralanan olm

15 Temmuz 2010 03:00

T24- Olay Elazığ'ın Kovancılar ve Karakoçan ilçeleri arasındaki yolda bugün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Geçen mart ayındaki depremde büyük hasar gören Okçular Köyü'ndeki Jandarma Karakolu'na askerleri götüren 23 EV 315 plakalı minübüs Akarbaşı Köyü yol ayrımından geçerken, teröristler yola döşedikleri mayını uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlayıcının birkaç saniye erken infilak etmesi faciayı önledi.


Minibüs, patlama nedeniyle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, patlama sonrasında oluşan 1,5 metre derinliğinde 2 metre genişliğindeki çukura düştü

Ölen ve yaralanan kimsenin olmadığı saldırının ardından bölgede geniş kapsamlı opersyon başlatıldı. Okçular Köyü ile bağlı olduğu Kovancılar İlçesi ve cevredeki yerleşim merkezlerinin giriş ve çıkışlarını tutan güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekyeştiren teröristleri arıyor.

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