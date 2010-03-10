Elazığ'da ölü sayısı 3. kez değiştirildi

T24 - Elazığ'da 8 Martta gerçekleşen 6.0 şiddetindeki depremde, hayatını kaybedenlerin 51 olan toplam sayısı Kovancılar Kaymakamı tarafından yapılan açıklamada 41 olarak düzeltildi. Hayatını kaybedenlerin kaytıları sırasında imam nikâhlı kadınların hem nikâh sonrası hem de kızlık soyadlarıyla kaydedildiği ortaya çıktı. Bu "skandal açıklama" sırasında İstanbul'da bulunan ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Tayyip Erdoğan konuyla ilgili olarak, "Bana şu an 41 rakamı gelmiş değil" yorumunda bulundu. Kaymakamın açıklamasının ardından depremde hayatını kaybedenlerin toplam sayısı üçüncü kez değiştirilmiş oldu.Elazığ'da 6 şiddetindeki depremle sarsıldı
Elazığ'da 2 gün önce sabaha karşı 04.32'de gerçekleşen 6 büyüklüğündeki depremde ölenlerin toplam sayısı üçüncü kez değiştirildi. Kovancılar Kaymakamı'ndan yapılan son açıklama da depremde ölenlerin sayısı 51 değil 41 olduğu bildirildi.
Rakamın 41'e düşmesine neden olarak da hayatını kaybedenlerin isimlerinin kayıtları sırasında hata yapılması gösterildi. Bir aileden ölen kadının hem anne kızlık soyadıyla hem de imam nikâhı kıyıldıktan sonraki soyadıyla yazılması sonucu aynı kişinin 2 kere kayda geçirildiği, bu nedenle de ölü sayısının 51 değil 41 olduğu açıklandı.Başbakan: Bana 41 rakamı gelmiş değil
Kaymakam'dan gelen bu açıklama sırasında İstanbul'da katıldığı bir toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Erdoğan'a bu açıklama iletildi.TOKİ'den Elazığ'a ev projesi
Erdoğan konuyla ilgili olarak, "51 konusu gerek valiliğin, gerekse bakanların ortaklaşa tespit ettiği konudur. Bana şu anda 41 rakamı gelmiş değil. Yarın (11 Mart 2010) da zaten oraya gideceğim. Bu çalışmaları yapıp oradaki yaraları bir an önce saralım. Bir an önce orada yeni bir kentsel dönüşüm uygulamasını gerçekleştirelim istiyoruz" dedi.Ölü sayısı 3 kez değişti
Meydana gelen depremde ölümlere kerpiç evlerin neden olduğu belirtilirken, ilk olarak toplamda hayatını kaybedenlerin sayısı 57 olarak açıklanmıştı.Elazığ'ı tahmin etti, yeni adres verdi
Daha sonra 51 olarak değiştirilen rakam, Kovancılar Kaymakamı'nın son açıklamasıyla yeniden değişerek 41'e çekildi.