Elazığ'da ölü sayısı 3. kez değiştirildi

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Başbakan: Bana 41 rakamı gelmiş değil

Ölü sayısı 3 kez değişti

Elazığ'da 2 gün önce sabaha karşı 04.32'de gerçekleşen 6 büyüklüğündeki depremde ölenlerin toplam sayısı üçüncü kez değiştirildi. Kovancılar Kaymakamı'ndan yapılan son açıklama da depremde ölenlerin sayısı 51 değil 41 olduğu bildirildi.Rakamın 41'e düşmesine neden olarak da hayatını kaybedenlerin isimlerinin kayıtları sırasında hata yapılması gösterildi. Bir aileden ölen kadının hem anne kızlık soyadıyla hem de imam nikâhı kıyıldıktan sonraki soyadıyla yazılması sonucu aynı kişinin 2 kere kayda geçirildiği, bu nedenle de ölü sayısının 51 değil 41 olduğu açıklandı.Kaymakam'dan gelen bu açıklama sırasında İstanbul'da katıldığı bir toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Erdoğan'a bu açıklama iletildi.Erdoğan konuyla ilgili olarak, "51 konusu gerek valiliğin, gerekse bakanların ortaklaşa tespit ettiği konudur. Bana şu anda 41 rakamı gelmiş değil. Yarın (11 Mart 2010) da zaten oraya gideceğim. Bu çalışmaları yapıp oradaki yaraları bir an önce saralım. Bir an önce orada yeni bir kentsel dönüşüm uygulamasını gerçekleştirelim istiyoruz" dedi.Meydana gelen depremde ölümlere kerpiç evlerin neden olduğu belirtilirken, ilk olarak toplamda hayatını kaybedenlerin sayısı 57 olarak açıklanmıştı.Daha sonra 51 olarak değiştirilen rakam, Kovancılar Kaymakamı'nın son açıklamasıyla yeniden değişerek 41'e çekildi.