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Elazığ’da kaza: 11 yaralı 

ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'ın Karakoçan İlçesi yakınlarında, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı

04 Ekim 2017 00:18

ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ\'ın Karakoçan İlçesi yakınlarında, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Karakoçan İlçesi\'ne bağlı Yeniköy mevkiinde meydana geldi. İzmir\'den Bitlis\'in Tatvan İlçesi\'ne giden Burhan Akdeniz yönetimindeki 35 FN 907 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sabri Kaya yönetimindeki 35 U 2634 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen araçlarda, aralarında çoçukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevkiden ambulanslarla Elazığ ve Karakoçan\'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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