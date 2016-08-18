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Elazığ’da HDP binasına saldırı

Elazığ'da emniyete yapılan saldırının ardından, bir grup Hozat Garajı mevkiinde bulunan HDP İl Örgütü binasına saldırdı

18 Ağustos 2016 22:43

Elazığ İl Emniyeti Müdürlüğü’ne dönük gerçekleştirilen bombalı saldırı sonrası, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Örgütü’ne yönelik saldırı yaşandı.

Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) haberine göre, Emniyet’e yapılan saldırının ardından, bir grup Hozat Garajı mevkiinde bulunan HDP İl Örgütü binasına saldırdı.

İçerisine girdikleri parti binasını tahrip eden grup, daha sonra binadan ayrıldı.

DİHA’nın haberinde polisin saldırgan gruba müdahale etmediği belirtildi.

 

Ne olmuştu?

 

Sabah saatlerinde Elazığ Emniyet Müdürlüğü’ne bu sabah bombalı araçla saldırı düzenlendi.

Başbakan Binali Yıldırım, Elazığ’daki saldırıda üç polisin hayatını kaybettiğini, 217 kişinin yaralandığını, 145 yaralının tedavisinin sürdüğünü söyledi.

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