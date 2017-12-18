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Eğitim

Elazığ'da Ganalı öğretmen adayları sertifikalarını aldı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- FIRAT Üniversitesi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) hazırladığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Elazığ'a gelen Ganalı öğretmen adayları, pedagojik formasyon eğitiminin ikincisini tamamladı

18 Aralık 2017 20:45

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- FIRAT Üniversitesi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı\'nın (TİKA) hazırladığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Elazığ\'a gelen Ganalı öğretmen adayları, pedagojik formasyon eğitiminin ikincisini tamamladı. Öğrenciler, törenle sertifikalarını aldı.
TİKA ile Fırat Üniversitesi\'nin girişimiyle hayata geçen proje kapsamında, Gana\'dan Elazığ\'a gelen öğrencilere gördükleri eğitimin ardından sertifikaları verildi. Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonu\'nda düzenlenen sertifika törenine, Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, üniversite yöneticileri, öğretim üyeleri, Ganalı öğretmen adayları ve çok sayıda davetli katıldı. Törende Ganalı öğrenciler adına konuşan öğretmen adayı Muhammed Muhammed Inowa, aldıkları sertifika ile ülkelerindeki Müslüman okullarındaki durumu daha iyi hale getirmek için çalışacaklarını ifade etti.
Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ise törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:
\"Müslümanlığın ve kardeşliğin bir gereği olarak hepimizin vazifemizi yapmamız gerekiyor. Yaptığımız çalışmalar ve girişimler ile TİKA ile yaptığımız işbirliği sonucu Ganalı öğrencilerin Fırat Üniversitesi\'nde pedagojik formasyon almasını sağladık. Daha önce Gana\'dan üniversitemize gelen Ganalı öğretmen adaylarına pedagojik formasyon eğitimi verilmişti. Bugün ise ikinci defa üniversitemize gelen öğretmen adaylarımıza bu sertifikayı veriyoruz.\"
Tören, sertifikalarını alan Ganalı öğretmen adaylarının hep birlikte keplerini havaya fırlatması ile sona erdi.

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