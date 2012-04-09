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Yaşam

Elazığ'da fırtına 4 can aldı

Elazığ Maden'de fırtına sonucu bir konteyner ve traktörün devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

09 Nisan 2012 22:39

Elazığ’ın Maden İlçesi’nde meydana gelen hortumda bir inşaat şantiyesinde ilk bilgilere göre 4 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

 
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Elazığ’ın Maden İlçesi’nde bugün saat 19.00 sıralarında meydana gelen hortum faciaya neden oldu. Maden girişinde karayolu inşaatında kalan işçilerin kaldığı şantiyede etkili olan hortum, bir anda şantiyedeki işçilerin kaldığı barakaların çatılarını uçurup, ortalığı savaş alanına çevirdi. Hortumda ilk bilgilere göre 4 işçi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevkedildi.

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