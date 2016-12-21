T24 LogoT24 Logo
Gündem

Elazığ'da 'FETÖ'den 8 tutuklama

Elazığ merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişi gözaltına alınmıştı

21 Aralık 2016 01:24

Elazığ merkezli 5 ilde düzenlenen ‘FETÖ’ operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 8'i tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca, ‘FETÖ’ ile iltisaklı olduğu belirlenen dernek ve derneğin SODES kapsamında yürüttüğü proje hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alının 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarın şüphelilerden 8'i tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca, ‘FETÖ’ ile iltisaklı ve bu yapının uzantısı olduğu belirtilen, daha önce faaliyetlerine son verilen Sevgi Eğitim ve Hoşgörü Gönüllüleri Derneği ile derneğin SODES kapsamında yürüttüğü Güçlü Kadın Güçlü Toplum Projesi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmada, projeyle ilgili ödeneği alınan kitapların kursiyerlere dağıtımının yapılmadığı, planlanan il içi gezilere kursiyerlerin götürülmediği, onların yerine toplu olarak imza attırıldığı, kursiyerlere verilmek üzere ödeneği alınan harçlıkların kursiyerlerin hesaplarına yattıktan sonra proje görevlileri tarafından kursiyerlerden elden teslim alındığı tespit edilmişti.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilen 14 şüpheliyle ilgili Elazığ merkezli Malatya, Kahramanmaraş, Ankara ve İstanbul'da 14 Aralık'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalanmıştı. 

 

ETİKETLER

fetötutuklamagözaltıelazığ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24