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ELAZIĞ'DA CEZAEVİNDE YANGIN: 1 ÖLÜ ELAZIĞ (A.A)

26 Temmuz 2010 19:47

-ELAZIĞ'DA CEZAEVİNDE YANGIN: 1 ÖLÜ ELAZIĞ (A.A) - 26.07.2010 - Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.  Cezaevinde psikolojik sorunları olan tutuklu ve hükümlülerin bulunduğu müşahede bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Cezaevi personeli ve itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralılar, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Öte yandan, tutuklu ve hükümlü yakınları, cezaevi önüne gelerek bilgi almaya çalıştı.

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