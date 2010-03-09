Elazığ'da anneler ağlıyor

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Kovancılar İlçesi’nin Yukarı Demirci Köyü’nde oturan 39 yaşındaki Esma Demirtaş, üç çocuğunu kaybederken, eşi Hasan Demirtaş da yaralandı. Kendisi yıkılan evin enkazından hafif sıyrıklarla kurtulan ve Kovancılar Devlet Hastanesi’ne getirilen Esma Demirtaş, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Demirtaş ailesinin çocukları 17 yaşındaki Özlem, 15 yaşındaki Kibar, 12 yaşındaki Fuat’ı depreme uyudukları aynı odada yakalandı. Üç kardeş odanın bulunduğu bölümün çökmesi üzerine toprak altında kalarak yaşamını yitirdi. Esma Demirtaş’ın eşi Hasan Demirtaş ise yaralı olarak komşularının yardımıyla enkazdan çıkarılıp hastaneye götürüldü. Dün hastane bahçesinde ölen çocukları için gözyaşı döken acılı anne bugünde çocuklarını gözyaşlarıyla toprağa verdi.Bugün toprağa verildi 5 köyün ölen çocukları. Yan yana dizildi hepsi; birer birer toprağa verildi. Acılı anneler evlatlarını son yolculuklarına ağıt yakarak uğurladı.