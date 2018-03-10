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Elazığ'da, AK Partili belediye başkanı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ merkeze bağlı Yurtbaşı Beldesi'nin AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Ergin (63), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

10 Mart 2018 03:46

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ merkeze bağlı Yurtbaşı Beldesi\'nin AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Ergin (63), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Yurtbaşı Belediye Başkanı Mustafa Ergin arkadaşıyla birlikte gittiği av dönüşü evinde fenalık geçirdi. Fenalaşan Ergin, yakınlarının haber vermesi üzerine eve gelen ambulansla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Ergin kurtarılamadı.
Ergin\'in 4 gün önce de kalp rahatsızlığı nedeniyle fenalaştığı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tetkiklerin ardından hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Başkan Ergin\'in evli ve 5 çocuk babası olduğu belirtildi.
AK Parti Yurtbaşı Belde Başkanı Mustafa Ergin\'in ölüm haberini duyanların Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi\'ne gelerek son durum hakkında bilgi almaya çalıştığı görüldü.

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