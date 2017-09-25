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Elazığ'da 8 ayda 154 uyuşturucu operasyonu düzenlendi

ELAZIĞ, (DHA) -  ELAZIĞ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 8 ayda düzenledikleri uyuşturucu operasyonlarında toplam  90 kilo kubar esrar, 25 kilo toz esrar, 85 gram kokain, 1 kilo eroin ele geçirdi

25 Eylül 2017 21:48

ELAZIĞ, (DHA) -  ELAZIĞ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 8 ayda düzenledikleri uyuşturucu operasyonlarında toplam  90 kilo kubar esrar, 25 kilo toz esrar, 85 gram kokain, 1 kilo eroin ele geçirdi.
Elazığ Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 8 ayda düzenledikleri operasyonun bilançosunu açıkladı. Açıklamada uyuşturucuyla mücadele ekiplerinin 8 ayda 154 operasyon gerçekleştirdikleri belirtilerek, \"Uyuşturucu kullanımını azaltmak, uyuşturucu ticareti yapan şahısları yakalamak ve gençlerimizi uyuşturucu maddelerden uzak tutmak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında; okul önleri, okul civarındaki parklarda uyuşturucu ile mücadelemiz devam etmektedir.Şimşek ve Bixi isimli uyuşturucu köpeklerimiz bütün uygulamalarda ve operasyonlarımızda etkin kullanılmaktadır. 2017 yılı ilk sekiz aylık dönem içerisinde ilimiz genelinde 154 operasyon gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde 90 kilo kubar esrar, 25 kilo toz esrar, 85 gram kokain, 1 kilo eroin, 341 gram metamfetamin, 85 kök hintkeneviri bitkisi, 2 bin ecstasy hap elde edilmiştir. Operasyonlar neticesi 252 şahsa adli işlem yapılmıştır\" denildi.

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