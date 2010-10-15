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Ekonomi

ELAZIĞ'DA 3 BİN KİŞİYE BALIK

15 Ekim 2010 12:49

-ELAZIĞ'DA 3 BİN KİŞİYE BALIK-EKMEK İKRAMI ELAZIĞ (A.A) - 15.10.2010 - Elazığ'da ''Dünya Gıda Günü'' etkinlikleri kapsamında 20 Ekim'de 3 bin kişiye balık-ekmek ikram edilecek. Tarım İl müdürü Rüştü Emir, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı'nın (FAO) 1979 yılındaki konferansında 147 ülkenin katılımıyla ''Dünya Gıda meselelerinin boyutları ve önemi hakkında kamuoyunu aydınlatmak, herkesi kötü ve yanlış beslenme, düşük hayat standardı ve açlığa karşı mücadeleye çağırmak'' amacıyla her yıl 16 Ekim'in ''Dünya Gıda Günü'' olarak kutlanmasına karar verildiğini belirterek, Türkiye'de bu kutlamaların Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde İl Tarım Müdürlükleri tarafından yürütüldüğünü kaydetti. Bu yıl etkinliğin 30'uncu, FAO'nun ise 65'inci yaş günü olduğunu ifade eden Emir, bu yılki kutlamanın ana temasının ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele etmek için sarf edilen çabaların fark edilmesi amacıyla seçilen ''Açlığa Karşı Birleşelim''de yoğunlaştığını belirtti. Emir, balık tüketimini özendirmek, haftada en az iki kez balık tüketiminin faydalarına dikkat çekmek için Dünya Gıda Günü etkinlikleri kapsamında 20 Ekim'de 11.00-13.00 saatleri arasında öğretmen evi önünde İl Müdürlüğü ve destekleyici firma Keban Alabalık Firmasının desteğiyle yaklaşık 3 bin kişiye balık-ekmek ikramı yapılacağını duyurdu. Elazığ'da 10 bin ton kapasiteye ulaşan alabalık üretiminin gelecek yıl sonunda 15 bin tonu bulması bekleniyor.

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