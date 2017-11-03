Elazığ'da 13 PKK şüphelisi adliyede

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da, terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 13 kişi, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik kent merkezi ile Karakoçan, Kovancılar, Arıcak ve Alacakaya ilçelerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından bu sabah saatlerinde adliye sevk edildi.



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