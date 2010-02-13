Elazığ Valisi, Başbakan'ı yere göğe sığdıramadı

T24 - Elazığ Genç İşadamları Derneği’nin düzenlediği toplantıda konuşan Vali Muammer Erol, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı yere göğe sığdıramadı. Akgün Otel’deki ‘Afrika Ülkeleri Tanıtım ve Afrika Ülkeleri ile Ticaret’ konulu toplantıda önce 14 aylık Elazığ Valiliği dönemindeki icraatlarını anlatan Muammer Erol, sorulmasına bile cesaret edilmeyen konuların bugün ortaya çıkarıldığını söyledi.



Vatan gazetesinden Şahismail Gezici'nin haberine göre daha sonra sözü Başbakan Erdoğan’a getiren Elazığ Valisi Muammer Erol şunları söyledi:



’1 milyon için hazır duran Başbakan’



Milletimizin sağduyusu dedi ki, "Ben kavga gürültü istemiyorum, ben adam gibi idare edilmek istiyorum. Gidip de Amerika devlet başkanının karşısında bir milyon için hazır duran bir başbakan istemiyorum. Ben, 'one minute' diyen bir başbakan istiyorum. Bütün bunların başında istikrar var, sağduyu var."



’İmansız, ihlassız zenginlikle olmaz’



Dünyanın, bu milletin Osmanlı döneminde yaşadığı ve yaşattığı güzelliklere bir kez daha yaşamaya ihtiyacı var. Biz imansız, ihlassız övündüğümüz değerler olmazsa, bir zenginlikle hiçbir yere gidemeyiz. Hiçbir şey de elde edemeyiz. Elde edilse bugün o Afrikalar’daki, İngilizler, Fransızlar elde ederlerdi. Karşı durulmaz güçler de oralara gitti. Tahakkümlerini kurdular, okullarını yaptılar, ama bugün sizin o 10 tane öğretmenin kazandığı gönülü hiç biri kazanamadı.



’Bu dünya için ticaret, ilkesizleştirir’



O öğretmen arkadaşlarımız niye gittiler? Zengin olmaya mı gittiler? Para kazanmaya mı gittiler? Hayır. Sadece, ‘Rızai ilahiye sebep olacak bir amelimiz olabilir mi?’ diye gittiler. Ticaret de böyle bir şey için yapılabilirse kazanılabilir. Sadece bu dünyada kazandırmak için yapılan ticaretin, sahibine hayrı olduğunu görmedim. Çünkü bir süre sonra kişiyi ilkesizleştirir, canavarlaştırır, sömürgeci olur, zalim, kapitalist, emperyalist olur. Ama bizim neslimiz, bizim geçmişimiz, herhangi bir zulüm tablosuyla kirlenmedi, güzellik götürmekle şereflendi. Bundan sonra da inşallah bizler de o şekilde şerefleneceğiz.



’Ahireti verip dünyayı satın aldılar’



Müftü bey toplantıda yok. Ben de ortalığı boş buldum, biraz yeşil gidiyoruz. Övülen ticaret ve yerilen ticaret nedir? Yerilen ticaret, hani lanet olsun denilen, ahireti verip dünyayı satın aldılar denilen ticaret, övülen de bunun tersidir. Kalıcı olana itibar etmek lazımdır. Sonsuz olanı bu dünyada kazanabilmemiz mümkün. O halde gelin karlı bir ticaret yapalım. İnsanlara hayır ve fayda götürme maksatlı yapalım, kendi kasanınıza girecek, 3-5 kuruşa aldanmayın.

