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Elazığ merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı

04 Aralık 2018 17:41

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı. 
CUmhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY\'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon başlattı. Ekipler, Elazığ ile İstanbul, İzmir, Denizli, Kayseri ve Adıyaman\'da adreslerini saptadığı 6 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerinde arama da yapılan 6 kişi gözaltına alındı.
 

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