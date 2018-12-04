Elazığ merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

CUmhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY\'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon başlattı. Ekipler, Elazığ ile İstanbul, İzmir, Denizli, Kayseri ve Adıyaman\'da adreslerini saptadığı 6 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerinde arama da yapılan 6 kişi gözaltına alındı.

