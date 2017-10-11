Elazığ merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ merkezli 6 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında 12 şüpheli, gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Elazığ, Ankara, İstanbul, Sivas, Balıkesir ve Artvin\'de bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgütün şifreli, gizli haberleşme programı \'ByLock\' kullandıkları iddiasıyla 12 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

