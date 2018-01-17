Elazığ merkezli 2 ilde PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- İL Jandarma Komutanlığı ekipleri Elazığ ve Diyarbakır\'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda terör örgütü PKK/KCK\'ya yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır ve Elazığ\'da düzenlenen operasyonla ilgili Elazığ Valiliği\'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

\"PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları yönünde bilgiler elde edilen şahıslara yönelik olarak, 17 Ocak 2018 günü sabah saatlerinden itibaren Elazığ merkezli, Elazığ ili merkez ve arıcak ilçesi ile diyarbakır illerinde eş zamanlı olarak operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde; 8 şüpheli şahıs yakalanmış olup, 1 şüpheli şahsın yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir. Yakalanan şüpheli şahıslar adli işlemlerinin yapılması amacıyla Palu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatı ile gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 13 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet yivli uzun namlulu tüfek, 85 adet yivli tüfek fişeği, 11 adet av fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 1 adet sustalı çakı, 2 adet bilgisayar, 11 adet cep telefonu, 2 adet PKK/KCK terör örgütünün renklerini simgeleyen malzeme ele geçirildi.\"

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