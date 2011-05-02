-ELAZIĞ KROM OCAĞINDA KAZA ELAZIĞ (A.A) - 01.05.2011 - Elazığ'ın Alacakaya ilçesindeki krom ocağında üzerine kaya düşen işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı. Alınan bilgiye göre, ilçede Sori bölgesi Kef mevkisinde özel firma tarafından işletilen maden sahasındaki galeride çalışan vardiya çavuşu Orhan Tekdemir (40) ile işçi Edip Toprak'ın (29) üzerine kaya düştü. İşçilerin üzerine düşen kaya, arkadaşlarının yardımıyla kepçeyle kaldırıldı. Yaralı olarak çıkarılan Tekdemir, Alacakaya yol ayrımına kadar özel bir pikapla getirildikten sonra burada ambulansa konuldu. Tekdemir, hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Toprak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.