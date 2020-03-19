Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.53'te 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.53'te Sivrice'de 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, 21,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

İkinci deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 21.21'de yine merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 16 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.



Öte yandan ilk meydana gelen 5.0'lık deprem nedeniyle kentte itfaiye ve AFAD'ın harekete geçip bir çok noktayı kontrol ettiği bildirildi. Şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı öğrenildi.

(İHA)