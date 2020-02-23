Elazığ depremini bilen Prof. Dr. Naci Görür’den Van için uyarı

Elazığ depreminin uyarısını aylar öncesinden yaparak dikkatleri üzerine çeken Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, bugünkü depremin Başkale Fayı'nın kuzeydoğu ucunda gerçekleştiğini belirterek, "Bu fay uzunluğu itibariyle 5,8’den daha büyük deprem üretebilir. Başkale'nin şehir merkezinde dikkatli olunmalı" uyarısında bulundu.

Türkiye-İran sınır bölgesinde bu sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 9 kişi öldü, 37 kişi de yaralandı. Görür, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, depremin Başkale Fayı’nın kuzeydoğu ucunda gerçekleştiğini belirterek, “Bu fay uzunluğu itibariyle 5,8’den daha büyük deprem üretebilir. Dolayısıyla tamamı kırılmamış olabilir. O zaman Başkale’nin şehir merkezinde ve çevresinde dikkatli olunmalıdır. İleriki günlerde fayın güneybatısı da hareketlenebilir. Ayrıca Hasan Timur Fay zonunda(HFZ) Muradiye’ye doğru olan yerleşimler için de dikkat edilmelidir” ifadesini kullandı.

Görür, başta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere, deprem kuşaklarında kentsel dönüşümün ivedilikle hayata geçirilmesi çağrısı yaptı.