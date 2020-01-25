Elazığ depremi | MHP'den bölgeyi incelemesi için 11 kişilik heyet

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım başkanlığındaki 11 kişilik heyeti Elazığ'da deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere görevlendirdi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yazılı açıklamasında, böylesi zor günlerde milletin ortaya koyduğu yüksek dayanışma ve yardımlaşma iradesinin her türlü takdirin üzerinde olduğunu söyledi, Bahçeli’nin talimatlarıyla, incelemelerde bulunmak ve bölge halkının yaşadığı sıkıntıları paylaşmak üzere bir heyet görevlendirildiğini duyurdu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım başkanlığındaki heyette, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, MYK üyesi Ömer Ekici, MYK üyesi Sedat Yaşar, Bingöl İl Başkanı Nurettin Varol, Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver ve Kahramanmaraş İl Başkanı, Ertuğrul Doğan yer aldı.