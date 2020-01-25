Elazığ depremi | MHP'den bölgeyi incelemesi için 11 kişilik heyet

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım başkanlığındaki 11 kişilik heyeti Elazığ'da deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere görevlendirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yazılı açıklamasında, böylesi zor günlerde milletin ortaya koyduğu yüksek dayanışma ve yardımlaşma iradesinin her türlü takdirin üzerinde olduğunu söyledi, Bahçeli’nin talimatlarıyla, incelemelerde bulunmak ve bölge halkının yaşadığı sıkıntıları paylaşmak üzere bir heyet görevlendirildiğini duyurdu.