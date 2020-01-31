Elazığ’da depreminde yıkılan ve hasar gören binaların ocak ayı faturaları 90 gün ertelendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elazığ'daki 6.8 büyüklüğünde depremde yıkılan ve hasar gören binaların ocak ayındaki elektrik ve doğal gaz faturalarının ödenmesinin 90 gün ertelendiğini duyurdu.

Bakan Dönmez, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. Dönmez, "Enerji hizmetlerinin güvenli bir şekilde arz için yapılması gereken müdahaleler yapıldı. Şu an itibariyle AFAD’ın güvenlik gerekçesiyle buralarda elektrik ve doğal gazın kullanması mahsur değil dediği hiçbir yerde elektriğimiz kesik değil." dedi.

Dönmez, "Elektrik ve doğal gaz abonelikleriyle ilgili olarak bu bölgede hizmet veren şirketler fatura düzenlemeleri iki hafta ertelendi. Yıkılan veya hasar alan binaların ocak ayındaki faturaların tahsilatını 90 gün süreyle ertelemiş olduk. Herhangi bir gecikme cezası olmaksızın ertelemeden yaralanacaklar" diye konuştu.

Elazığ'da geçtiğimi hafta cuma günü meydana gelen depremde 41 kişi yaşamını yitirdi.