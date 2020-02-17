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Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem: 6 katlı ağır hasarlı bir bina yıkıldı

Elazığ Sivrice'de 14.42'de bir deprem meydana geldi

17 Şubat 2020 14:58

AFAD, Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu. Depremin ardından Elazığ'da ağır hasarlı bir bina yıkıldı.

AFAD'ın aktardığına göre, Elazığ Sivrice'de saat 14.42'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Kandilli Rasathanesi ise Sivrice'de meydana gelen depremin 4.5 büyüklüğünde olduğunu aktardı.

Depremin ardından Elazığ'da 6 katlı ağır hasarlı bir bina yıkıldı. 

Elazığ'da 24 Ocak'ta 6.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiş, Elazığ ve Malatya'da çok sayıda vatandaş hayatını kaybetmişti.

 

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