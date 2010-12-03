-ELANO TÜRKİYE'DEN AYRILDI İSTANBUL (A.A) - 03.12.2010 - Brezilya'nın Santos kulübüne transfer olan Galatasaray'ın eski futbolcusu Elano Blumer, ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı. İberia Havayolları'na ait bir uçakla Madrid aktarmalı olarak Brezilya'nın Sao Paulo kentine gitmek için Atatürk Havalimanı'na gelen Elano'yu, kulüp tercümanı Mert Çetin uğurladı. Eşi Alexandra, iki kızı ve çok sayıda valizle havalimanına gelen Elano'nun buruk olduğu gözlenirken, Brezilyalı futbolcu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen yolcular ve hava yolu çalışanlarını kırmadı. Basın mensuplarının röportaj taleplerini reddeden Elano, uçağına geçerken el salladı.