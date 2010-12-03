T24 LogoT24 Logo
Spor

ELANO TÜRKİYE'DEN AYRILDI İSTANBUL (A.A)

03 Aralık 2010 17:38

-ELANO TÜRKİYE'DEN AYRILDI İSTANBUL (A.A) - 03.12.2010 - Brezilya'nın Santos kulübüne transfer olan Galatasaray'ın eski futbolcusu Elano Blumer, ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı. İberia Havayolları'na ait bir uçakla Madrid aktarmalı olarak Brezilya'nın Sao Paulo kentine gitmek için Atatürk Havalimanı'na gelen Elano'yu, kulüp tercümanı Mert Çetin uğurladı.   Eşi Alexandra, iki kızı ve çok sayıda valizle havalimanına gelen Elano'nun buruk olduğu gözlenirken, Brezilyalı futbolcu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen yolcular ve hava yolu çalışanlarını kırmadı.  Basın mensuplarının röportaj taleplerini reddeden Elano, uçağına geçerken el salladı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24