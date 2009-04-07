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Dünya

El Zeydi'nin cezası indirildi

ABD Başkanı Bush'a pabuç fırlatarak tarihe geçen Iraklı gazeteci Muntazır Zeydi'nin 3 yıllık hapis cezası temyizde 1 yıla indirildi.

07 Nisan 2009 03:00

ABD Başkanı George Bush'a pabuç fırlatarak tarihe geçen Iraklı gazeteci Muntazır Zeydi'nin 3 yıllık hapis cezası temyizde 1 yıla indi.

Avukatı Ziya Sadi'nin verdiği bilgiye göre, temyiz mahkemesi cezayı 1 seneye indirirken, "gazetecinin sabıkası olmamasını, genç yaşını ve saldırı gerekçelerini" göz önüne aldı.

Avukat, "Müvekkilimin cezaevindeki iyi hali de cezanın düşürülmesinde etken oldu" dedi.

Zeydi, geçen aralıkta Bağdat'ta basın toplantısı yapan Bush'un kafasına ayakkabısını fırlatınca tutuklanmış ve misafir devlet başkanına hakaret ve saldırıdan hüküm giymişti.

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