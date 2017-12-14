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EL YAPIMI PATLAYICIYI ATIP KAÇTI (2)

* Patlama anı güvenlik kamerasında

14 Aralık 2017 15:36

* Patlama anı güvenlik kamerasında.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA
Ümraniye Baraj Yolu Caddesi üzerinde maskeli bir kişi, mermer satış bayinin açık otopark kısmına el yapımı patlayıcı attı. Şüpheli kayıplara karışırken, ufak çaplı patlama nedeniyle bir araçta maddi hasar oluştu.
O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ 
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-Patlama anı güvenlik kamera kaydı

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
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-Atılan patlayıcı
-Polis ekiplerinden detay
-Hasar oluşan araç

14.12.2017 - 12.10 - Haber Kodu : 171214043

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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