T24 LogoT24 Logo
Gündem

EL YAPIMI BOMBA PATLADI: 4 YARALI ADANA (A.A)

26 Eylül 2010 18:25

-EL YAPIMI BOMBA PATLADI: 4 YARALI ADANA (A.A) - 26.09.2010 - Adana'da, terör örgütü yandaşlarının düzenlediği izinsiz gösteride bir eylemcinin polise atmak istediği el yapımı bombanın patlaması sonucu 4 kişi ağır yaralandı. Merkez Seyhan ilçesi, Ova Mahallesinde sokak aralarında barikat kurup, lastik yakarak yolu trafiğe kapatan bir grup, polise taş ve molotof kokteyli attı. Çevik Kuvvet ekiplerinin panzer ve TOMA'lar eşliğinde müdahalesiyle grup ara sokaklara dağılarak kaçtı. Bu sırada havai fişek ve maytap barutlarından yararlanıp, içecek şişesine taş, çivi ve metal parçalar koyarak el yapımı patlayıcı hazırlayan A.B. (17), düzeneği polise atmak isterken elinde patladı. Olayda A.B ile F.Ö. (17), S.K. (16) ve A.Ç (17) yaralandı. Yaralılar, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili ayakta tedavi edilen F.Ö. ve S.K'nin Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerince gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24