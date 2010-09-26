-EL YAPIMI BOMBA PATLADI: 4 YARALI ADANA (A.A) - 26.09.2010 - Adana'da, terör örgütü yandaşlarının düzenlediği izinsiz gösteride bir eylemcinin polise atmak istediği el yapımı bombanın patlaması sonucu 4 kişi ağır yaralandı. Merkez Seyhan ilçesi, Ova Mahallesinde sokak aralarında barikat kurup, lastik yakarak yolu trafiğe kapatan bir grup, polise taş ve molotof kokteyli attı. Çevik Kuvvet ekiplerinin panzer ve TOMA'lar eşliğinde müdahalesiyle grup ara sokaklara dağılarak kaçtı. Bu sırada havai fişek ve maytap barutlarından yararlanıp, içecek şişesine taş, çivi ve metal parçalar koyarak el yapımı patlayıcı hazırlayan A.B. (17), düzeneği polise atmak isterken elinde patladı. Olayda A.B ile F.Ö. (17), S.K. (16) ve A.Ç (17) yaralandı. Yaralılar, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili ayakta tedavi edilen F.Ö. ve S.K'nin Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerince gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.