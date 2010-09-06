El Vaili: Ankara'nın verdiği PKK'lı listesi yetersiz

T24 - Irak’ın Ulusal Güvenlik Bakanı El Vaili, Ankara’nın verdiği listeden tatmin olmadıklarını söyledi.



El Vaili, Irak ordusunun Kandil’e operasyon yapabilme kapasitesi olmadığını, Türk ordusunun sınır ötesi operasyonlarının da sonuç vermediğini söyledi.



Cumhuriyet gazetesinden Bahadır Selim Dilek'e konuşan El Vaili, Irak’ın PKK ile mücadele konusunda en yetkili ismi olan ulusal güvenlikten sorumlu Devlet Bakanı Şirvan el Vaili, Türkiye’nin verdiği PKK’li listesinden tatmin olmadıklarını, sonuç alınabilecek bir araştırma yapılması için, Ankara’nın kendilerine teröristlerin adresleri, parmak izleri ve kod adlarını da kapsayan ayrıntılı bir liste vermesi gerektiğini söyledi.



Irak ordusunun Kandil Dağı’na operasyon yapabilme kapasitesinin olmadığına işaret eden Vaili, Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarının da sonuç vermediğini ileri sürüp her ülkenin kendi sınırları dahilinde operasyon yapmasını, diğer ülkenin de buna kendi sınırları içinde destek vermesi gerektiğini dile getirdi. Türk basınında ilk kez Cumhuriyet’e konuşan El Vaili’nin değerlendirmeleri şöyle:



- PKK konusundan başlarsak gösterilen çabalar sonuç vermiyor. Sorun nerede? Daha fazla ne yapılması gerekiyor?



Aslında çabalar sonuç veriyor. Türkiye, Irak ve ABD arasında yürütülen üçlü bir mekanizma var. İki yıldan bu yana o mekanizmada PKK ile mücadele konusunda önemli mesafe alındı. Bir sonuca ulaşmak için Erbil’de de temsilcilik açıldı. Biz, kendi topraklarımız üzerinde terörist bir organizasyona kesinlikle izin vermiyoruz.



- Ama sınırdan sızmalar ve Türk askerine saldırılar devam ediyor.



Ben, meslektaşım Beşir Atalay’a birçok kez, konunun siyasi yönünün olduğunu söyledim. Sorun sadece askeri yöntemlerle çözülmez, çözülecek olsaydı, 1986 yılından bu yana sadece askeri mücadeleyle istediğiniz sonucu alamadınız? Beşir Atalay bana birçok adım atıldığını ve şimdiye kadar olumlu sonuçlar alınamadığını söyledi. Bu kolay değil, ama Türkiye bu adımları sürdürmeli.



- Peki bizim istediğimiz sonucu alamamamızda sizin hiç mi sorumluluğunuz yok. Sonuçta teröristlerin ana üssü sizin topraklarınızda.



- İşbirliği yapıyoruz zaten. Irak işbirliğinden kaçmıyor. Ama ordumuz Kandil’e operasyon yapabilecek kapasiteye sahip değil maalesef.



- Mahmur’un kapatılması konusu...



Ben bu kampa birçok kez gittim. Kamptakiler bana, Türkiye’ye dönmek istediklerini söylediler. Ama benim anladığım kadarıyla siyasal hakları olmadan, siyasal olarak koruma altında olmadan dönmek istemiyorlar. Türkiye, orada PKK üssü olduğunu düşünüyor, ama oradakilerin tamamına yakını sıradan insanlar ve Türkiye’de hiçbir haklarının bulunmadığını düşünüyorlar. Böyle giderse ileride terörist aktiviteler için zemin olabilir.



- Sadece sorun Mahmur Kampı değil ki... İstihbarat değişimi meselesi de sıkıntılı gidiyor göründüğü kadarıyla...



- Irak tarafı gerçekten çok çaba gösteriyor. Bugüne kadar da somut adımlar atıldı. Ama Türkiye’nin siyasal alanda adım atması lazım. Kürtlerin seçimlere daha fazla katılmasını sağlamalısınız. Sorunu siyasal alanda çözmediğiniz sürece, sadece askeri yöntemlerle çözmeniz zor.



- Irak tarafı olarak, en azından Türkiye’nin size verdiği teröristlerin listesine ilişkin adım atmanızı bekliyor Türk kamuoyu.



- Türkiye’nin bize daha ayrıntılı bir liste vermesini bekliyoruz. Bu listede sadece isimler var. Teröristler biliyorsunuz ki çoğu zaman kod adı kullanırlar, bize bunlar da lazım. Aynı zamanda, parmak izleri ve adresleri gibi de ayrıntılar gerekiyor. Bu listedeki teröristlerin hepsi Irak’ta yaşamıyor ki; bir kısmı İran’da, bir kısmı Suriye’de, bir kısmı da Türkiye’de... Elimizde parmak izi olsa bu kişilerin, en azından sınırda, kuşkulandığımız isimlerin parmak izlerini kontrol edebiliriz.



- Bu listedekilerden hiç yakaladığınız oldu mu?



- Hayır olmadı.



- Peki sizin elinizde PKK’li teröristlere ilişkin bir rakam var mı, bizim verdiğimiz listedekiler dışında?



Hayır yok... Ama biz sizin verdiğiniz listedeki isimlere ilişkin araştırmalarımızı sürdürüyoruz.



- En kritik konulardan birisi de Türkiye’nin sınır ötesi operasyonları...



- Operasyonların sonuç vermediğini biliyoruz. Bu operasyonlar sınırlı olmalı. Her ülke kendi sınırları dahilinde operasyon yapmalı, diğer ülke de buna kendi sınırları içinde destek vermeli, terörist sızmaları önleyerek destek olmalı.



- Siyasal çözümden söz ettiniz. Bu PKK’nin doğrudan siyasal sürece katılması anlamına mı geliyor?



- Irak ve Türkiye birbirine çok benziyor. Irak’taki sürece dikkatle bakabilirsiniz. Bizim için de bu çok zor bir konuydu, ama şimdi Irak’ta Kürtlerin anayasal çerçevede hakları var.



