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Dünya

El Şebab'ın mezuniyet töreni

Köktendinci örgüt El Şebab'ın El Kaide'yle bağlantısı olduğu biliniyor.

05 Ocak 2010 02:00

T24- Somali’de El Kaide bağlantılı köktendinci örgüt El Şebab, 1 Ocak’ta gerçekleştirdiği mezuniyet töreninin görüntülerini yayımladı.

 El Şebab, geçen cuma yaptığı duyuruda, ABD güçlerinin operasyon düzenlediği öne sürülen Yemen’deki El Kaide’ye yardım göndermeye hazır olduğunu ilan etmişti. Diğer yandan, bir terör saldırısı riski nedeniyle önceki gün Yemen’deki büyükelçiliklerini kapatan ABD, İngiltere ve İspanya’ya dün Fransa da eklendi. Yemen’deki gelişmeleri değerlendiren İngiliz The Independent gazetesinin Ortadoğu uzmanı muhabiri Patrick Cockburn, ülkeyi bir “Arap Afganistanı” diye tanımladı. Amsterdam-Detroit seferini yapan Delta Airlines uçağını düşürmeye çalışan Ömer Abdulmuttalib isimli Nijeryalının en son Yemen’de olduğu ortaya çıkmıştı.

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