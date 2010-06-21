El Salvador'da vahşet

T24-



Resmi kaynaklar, Mejicanos mahallesindeki olayla ilgili olarak, "Mara 18" adlı çetenin üyeleri tarafından ateşe verildiği sanılan araçtaki yolcuların kendilerini dışarı atamadığını ve yanarak öldüğünü aktardı.





Başkentin en çok şiddete başvuran çetesi olarak tanınan "Mara 18"in üyelerinin neden bu saldırıyı düzenlediği ise henüz bilinmiyor, ancak çetenin hükümet yetkililerinin aldığı önlemlere misillemede bulunmak istedikleri sanılıyor.





Devlet Başkanı Mauricio Funes, 2009 sonunda suça karşı saldırı başlatmış ve 4 bin askeri, polise yardım çerçevesinde seferber etmişti.