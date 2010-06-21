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Dünya

El Salvador'da vahşet

El Salvador'un başkenti San Salvador'un kuzeyinde çete üyelerinin ateşe verdiği minibüsteki 11 kişi yanarak öldü.

21 Haziran 2010 03:00

T24- El Salvador'un başkenti San Salvador'un kuzeyinde çete üyelerinin ateşe verdiği minibüsteki 11 kişi yanarak öldü.


Resmi kaynaklar, Mejicanos mahallesindeki olayla ilgili olarak, "Mara 18" adlı çetenin üyeleri tarafından ateşe verildiği sanılan araçtaki yolcuların kendilerini dışarı atamadığını ve yanarak öldüğünü aktardı.


Başkentin en çok şiddete başvuran çetesi olarak tanınan "Mara 18"in üyelerinin neden bu saldırıyı düzenlediği ise henüz bilinmiyor, ancak çetenin hükümet yetkililerinin aldığı önlemlere misillemede bulunmak istedikleri sanılıyor.


Devlet Başkanı Mauricio Funes, 2009 sonunda suça karşı saldırı başlatmış ve 4 bin askeri, polise yardım çerçevesinde seferber etmişti.

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