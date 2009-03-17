El Salvador'a Marksist gerilla başkan

Orta Amerika ülkesi El Salvador’da önceki gün yapılan devlet başkanlığı seçimini eski Marksist gerilla örgütü Farabundo Marti Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin (FMLN) adayı Mauricio Funes (49) kazandı.



Eski bir gerilla ve televizyon muhaberi olan Funes, oyların yüzde 90’ı sayıldıktan sonra yapılan açıklamaya göre, yüzde 51.2 oranında oy topladı. Ülkeyi yaklaşık 20 yıldır yöneten sağcı Ulusal Cumhuriyetçi İttifakı’nın (ARENA) adayı Rodrigo Avila (44) ise, yüzde 48.7 oranında oy alabildi.



Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından solcular sokaklara dökülerek, havai fişeklerle kutlama yaptı. Funes de, zaferi kutlamak için yaptığı konuşmada, ARENA’ya uzlaşma çağrısı yaptı. ARENA’nın adayı Avila da, yenilgiyi kabul ederek, “yapıcı bir muhalefet yapacaklarını” söyledi.



1980-92 yılları arasında devam eden iç savaşta, 75 bin kişi ölmüştü. 1992’de imzalanan anlaşma ile FMLN, silahları bırakıp siyasi parti olarak çalışmaya başladı. İç savaşta FMLN, yönetime karşı silahlı mücadele veren temel gerilla örgütü iken, ülkeyi 20 yıldır yöneten ve devlet başkanlığı seçimlerini kaybeden ARENA, iç savaşta binlerce yargısız infazdan sorumlu tutulan sağcı ölüm timlerinin bir lideri tarafından kurulmuştu.