El Salvador depremi kaplumbağaları da vurdu

El Salvador'daki 7.4'lük depremin yol açtığı dalgalar, nesli tükenmekte olan bir kaplumbağa türüne ait 45 bini aşkın yumurtayı yok ederken, yumurtaları kurtarmaya çalışan 150 kişi de sular altında kaldı.

Ntvmsnbc.com'un haberine göre, El Salvador Zooloji Vakfı'na ait kaplumbağa koruma programının müdürü Emilio Leon, dalgaların yumurtaların yanı sıra binlerce kaplumbağa yuvasının da zarar görmesine yol açtığını söyledi.

Depremin ardından El Salvador kıyılarında en az 3 kez yüksekliği 9 metreyi aşan dalgalar oluştuğunu belirten Leon, dalgaların, koruma altına almak için kaplumbağa yumurtalarını toplayan 150 kişiyi de sular altında bıraktığını vurguladı.

Leon, dalgaların yumurtaları limandan yüzlerce metre yükseklikte özel olarak inşa edilmiş kümeslere yerleştirmek için çalışanlardan 3'ünün de yaralanmasına yol açtığını kaydetti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'den dün yapılan açıklamada, denizin 53 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssünün, El Salvador'un Puerto El Triunfo Limanı'nın 111 kilometre güneyinde, Büyük Okyanus üzerinde olduğu bildirilmişti.