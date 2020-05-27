El Salvador Başkanı da Trump'a uydu: Dünya liderlerinin çoğu Covid-19'dan korunmak hidroksiklorokin kullanıyor

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele , birçok devlet başkanı, cumhurbaşkanı ve liderin ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği ve bizzat kullandığı hidroksiklorokin isimli ilacı kullandığını öne sürdü.

Henüz bilimsel olarak yan etkileri netleşmeyen ve Koronavirüs'e karşı etkisinin kanıtlanmadığı hidroksiklorokin isimli ilaç ile ilgili konuşan Bukele, geçen hafta ilacı kullandığını söyleyen ABD Başkanı Trump’a katıldı.

Bukele , “Birçok dünya lideri Koronavirüs'ü kendilerinden uzak tutmak için bu ilacı kullanıyor. Ben de bu ilacı önlem amaçlı kullanıyorum, ABD Başkanı Donald Trump da önlem amaçlı kullanıyor. Birçok lider bunu önlem amaçlı kullanıyor” ifadesini kullandı.

Sıtmaya karşı geliştirilen ilacın oluşabilecek yan etkileri dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü deneme ve test çalışmalarını askıya almıştı. Son olarak Fransa, Covid-19 tedavisinda hidroksiklorokin kullanımına izin verilmediğini açıkladı.