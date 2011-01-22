-EL SADR İRAN'A DÖNDÜ ANKARA (A.A) - 22.01.2011 - Iraklı Şii lider Mukteda El Sadr, 4 yıl aradan sonra geldiği ülkesinden İran'a geri döndü. El Arabiya'nın haberine göre, Sadr hareketinin üst düzey yetkilileri El Sadr'ın İran'a geri döndüğünü belirtti. Şii din adamının Mehdi Ordusu'nun eski bir üyesi de El Sadr'ın İran'a geri dönüşünün sürpriz olduğunu söylerken, siyasi blokundan bir yetkili din adamının yakın zamanda ülkesine geri gelmesini beklediğini ifade etti. ABD'nin 2003'te Irak'ı işgalinin ardından Amerikan güçleriyle çatışan El Sadr, hakkında çıkarılan tutuklama emrinin ardından gizlice İran'a kaçmıştı. ABD karşıtlığıyla tanınan El Sadr, 4 yıl aradan sonra 5 Ocakta ülkesine dönmüştü.