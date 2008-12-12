El öpeceğiz dediler, tecavüz ettiler

Aksaray'da 14 ve 15 yaşlarındaki 3 çocuk, Kurban Bayramı'nda el öpme bahanesiyle kapısını çaldıkları A.K.'yi (46), önce dövdü, sonra tecavüz edip, bin YTL'sini gasp etti. Şüpheliler kaçtıkları Ankara'da polis tarafından yakalandı.



İddiaya göre, A.U. E.U. ve İ.B., el öpme bahanesiye A.K.'nin evine gitti. A.K., üç çocuğa kapıyı açmadı. Evden ayrılan üç kafadar kısa bir süre sonra tekrar A.K.'nin evine gitti. Yeniden zile basan A.U., E.U. ve İ.B., A.K.'nin kapıyı aralaması üzerine zorla içeri girdi. Talihsiz kadını döven 3 arkadaş, A.K.'ye tecavüz etti. A.K.'yi yeniden döven A.U., E.U. ve İ.B., A.K.'nin çantasındaki bin YTL'yi ve evde bulunan av tüfeğini aldıktan sonra kaçtı. Bir kaç saat sonra kendine gelen A.K., komşusundan yardım isteyerek, durumu polise bildirdi. A.K., Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu polisi, yaptığı incelemenin ardından 3 şüphelinin otobüsle Ankara'ya gittiğini belirledi. 3 çocuk Ankara polisinin çalışması sonucu dün yakalanarak Aksaray'a getirildi. A.U., E.U. ve İ.B., sorgularında tüm suçlamaları kabul ettiklerini belirterek, olayı ayrıntılarıyla anlattı. Adliyeye sevk edilen A.U., E.U. ve İ.B., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Aksaray E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.



Dövüp tecavüz ettiler



Bayram için kapısına gelen 3 çocuğun tecavüzüne uğrayan A.K., polise yaşadıklarını anlattı. A.K.'nin, "Bayram günü kapı çaldı. Gözetleme deliğinden baktığımda 3 çocuğu gördüm. Tavırlarını beğenmediğim için kapıyı açmadım. Bir süre sonra yeniden kapı çalındı. Kapıyı hafif aralayarak baktığımda, 3 çocuk zorla içeri girdi. Önce beni dövdüler. Sonra sırayla tecavüz ettiler. Daha sonra yeniden dövdüler. Paramı ve evdeki avtüfeğini aldıktan sonra sırayla üzerime çişlerini yapıp evden ayrıldılar" dediği öğrenildi.



A.K.'nin komşusu, olayı duyduğunu ancak korkusundan dışarı çıkamadığını belirterek şunları söyledi:



"A.K., 4 yıldır mahallemizdeki tek katlı evde oturuyordu. Çocuğu olmamış. Kocasından 4 yıl önce ayrılmış ve mahallemize taşınmıştı. Gece, A.K.'nin evinden çığlıklar geldi. Korktuğum için dışarı çıkamadım. Sonra sesler kesildi. Saat 02.00 sıralarında kapım çaldı. A.K., çırılçıplak karşımdaydı. Hemen içeri aldım. Vücudu mosmordu. Her yerine vurmuşlardı. Isırık izleri vardı. Islaktı. Tecavüze uğradığını söyledi. Polisi aradık."







Polis yetkilileri, A.U., E.U. ve İ.B.'nin öğrenci olmadıklarını, A.U ve E.U.'nun babasının seyyar kokoreçcilik yaptığını, İ.B.'nin babasının çalışmadığını, 3 arkadaşın A.K.'nin yalnız yaşadığını önceden bildiklerini söyledi.











