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Dünya

'El Nusra'nın lideri öldürüldü' iddiasına yalanlama

Başkent Şam'a bağlı Suk Vadi Barada kasabasında bir camiye cuma namazı sonrası bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi

26 Ekim 2013 10:41

Suriye'de Beşşar Esad rejimine karşı savaşan El-Kaide bağlantılı El-Nusra Cephesi'nin lideri Ebu-Muhammed El-Culani'nin öldürüldüğü iddia edildi. Ancak bu iddia El-Nusra tarafından yalanlandı.

Suriye devlet televizyonu tarafından ortaya atılan iddia, henüz bağımsız kaynaklar tarafından teyit edilmedi.

Terör örgütü El-Kaide ile bağlantılı olduğu bilinen örgütün, Esad rejiminin yanı sıra muhalif güçlerle de çatışma halinde olduğu biliniyor.

Suriye devlet televizyonu tarafından ortaya atılan iddia El-Nusra tarafından yalanlandı. El Arabiya'nın haberine göre, El Nusra'dan bu sabah yapılan açıklamada, "Söz konusu televizyon kanalının iddia ettiği haber yalandır" denildi. El Nusra, Culani'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

BBC’ye konuşan kaynaklar Colani’nin üç hafta kadar önce Lazkiye’ye gelip el Nusra milislerini ziyaret ettiğini ancak kısa sürede kenti terk ettiğini söylemişti.

 

Şam'da patlama

 

Öte yandan Suriye’de Cuma günü yine kanlı geçti.

Başkent Şam'a bağlı Suk Vadi Barada kasabasında bir camiye cuma namazı sonrası bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi de yaralandı.

Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların da Şam'da muhaliflerin kontrolünde olan mahalleleri bombaladığı bildirildi.

 

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