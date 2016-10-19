El Nusra konusunda uzlaştılar

Erdoğan, 28'inci muhtarlar toplantısında yaptığı açıklamada, "Görüşmede Halep'i konuştuk. Saat 22.00 itibarıyla orada hava bombardımanlarını durduklarını ifade ettiler. El Nusra'nın orayı terk etmesi noktasında kendilerinin ricaları oldu. Arkadaşlarımıza bu konuda gerekli talimatı verdik, onlar da bu çalışmayı yapmak suretiyle, 'El Nusra'yı Halep'ten çıkarmak ve Halep halkının bu noktadaki huzurunu sağlamak için bir çalışmanın içerisinde olalım' diye aramızda böyle bir mutabakatı görüştük" ifadelerini kullandı.

1 milyon mülteci uyarısı

Erdoğan, konuşmasında, yeni bir mülteci akını konusunda da uyarıda bulundu. Halep'te bir göç başlarsa en az 1 milyon insanın Türkiye'ye geleceğini söyleyen Erdoğan, "Bunun bedelini biz ödeyemeyiz. Bunu tahrik edenler Türkiye ile masaya oturup konuşmak zorundadır. Ah canım Halep! Güzel Halep! Ne hale geldi. Artık orada taş taş üzerinde kalmadı. Halep'i iyi bilen bir insan olarak içimiz kan ağlıyor” şeklinde konuştu.

Terörden arındırılmış güvenli bölge

Türk Silahlı Kuvvetleri, Ağustos ayının sonunda Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Suriye sınır kenti Cerablus'u IŞİD'den geri almıştı.

Erdoğan Suriye'de 5 bin kilometrelik terörden arındırılmış güvenli bölge projesini hayata geçirmeyi planladıklarını kaydetti.

Moskova'nın ateşkesi uzatma şartı

Cenevre’de bir araya gelen üst düzey Amerikan ve Rus yetkililer, ateşkese giden yolu açmak için El Kaide militanlarının Halep’teki isyancı gruplardan nasıl ayrılabileceği konusunu görüştü.

ABD delegasyonuna ABD'nin Suriye özel elçisi Michael Ratney liderlik ederken Moskova, ismi açıklanmayan askeri uzmanları görüşmeye gönderdi. Görüşmeye Suudi Arabistan ve Katar gibi bölgedeki ülkelerden de yetkililer katıldı. Ancak Suriye’nin müttefiki İran yer almadı.

Rusya, perşembe günü için planlanan 8 saatlik ateşkesin sadece diğer isyancı gruplar El Nusra ile arasına mesafe koyarsa uzatılacağını ancak tek taraflı uzatılmayacağını bildirmişti.

Berlin'de Putin ile görüşme

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ise bu akşam Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmede, Halep'te ateşkesin uzatılmasını sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

Hollande, "Biz konuşurken bombalar hala düşüyor. Bir ateşkesin ilan edildiği ve 24 saatlik olduğu doğru. Bu akşam, Başbakan Merkel ile bu ateşkesin uzatılması için her şeyi yapacağım” dedi.

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Reuters/dpa/DW, BS/GA