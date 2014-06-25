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Dünya

El Nusra ile IŞİD güçlerini birleştirme kararı aldı

El Kaide'nin Suriye kanadını oluşturan Nusra Cephesi'ne bağlı militanların Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne bağlılık yemini ettiği ileri sürüldü

25 Haziran 2014 23:06

El Kaide'nin Suriye kolu olan El Nusra, Irak'ta giderek güçlenen IŞİD ile güçlerini birleştiriyor.

Suriye'nin Irak sınırındaki Albu Kamal kentinde El Kaide'nin Suriye kanadını oluşturan Nusra Cephesi'ne bağlı militanlar, Irak'ın kuzeyini iki hafta önce ele geçiren Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne bağlılık yemini etti. El Kaide'nin liderlik kadrosu daha önce IŞİD ile bağlarını koparmış ve Suriye'de El Kaide'yi Nusra Cephesi örgütünün temsil etmesi kararı almışlardı. 
 
Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'u 10 Haziran'da ele geçiren IŞİD, o tarihten bu yana hakimiyet alanını dirençle karşılaşmadan başkent Bağdat'a kadar genişletti. IŞİD ayrıca Irak ile Suriye arasındaki sınır bölgesinde ana geçiş noktalarını da kontrol altına aldı.

Suriye'nin doğusunda da geniş toprakları kontrol altında bulunduran silahlı örgüt bazen rakip gruplarla çatışırken, bazen de onlara silahlı destek veriyor. 

Sosyal paylaşım platformu Twitter'daki bazı kullanıcılar Nusra Cephesi'nin Albu Kamal kentinden sorumlu lideri Ebu Yusuf el Masri'nin tanınmış IŞİD liderlerine bağlılık yemini ettiğini gösterdiğini belirttikleri bir fotoğrafı paylaştı.

Reuters’a konuşan Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü'nden Rami Abdurrahman, "Bu durum çok önemli çünkü Nusra Albu Kamal'da çok güçlü" dedi. "IŞİD Albu Kamal'ı kontrol altına aldı diyemeyiz, ancak artık Albu Kamal'a geldiler."

 

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