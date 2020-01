El Maliki: Amerika’nın sabrına ihtiyacımız var

Çeviri: Nil Karaca

The New York Times, 29 Ekim 2013

Irak Başbakanı Nuri Kemal El Maliki, güvenlik, demokrasi ve refah yolunda ilerlerken Amerika’nın desteğine ve sabrına ihtiyaç duyduklarını söyledi.

29 Ekim 2013 tarihli The New York Times gazetesinde yayınlanan makalesinde Amerika Birleşik Devletlerine seslenen El Maliki, Amerikalılardan kendilerini Iraklıların yerine koymalarını, kendi topraklarında faaliyet göstermekte olan bir terörist örgütün her hafta yüzlerce insanı öldürmesi veya sakat bırakması durumunda Amerikalıların nasıl bir tepki vereceklerini düşünmelerini istedi.

Maliki, Irak halkına karşı terörist faaliyetlerde bulunan El Kaide ve bağlantılarının sadece Irak’ın değil, Amerika’nın da düşmanı olduklarını kaydederek bu nedenle Cuma günü ABD Başkanı Barack Obama ile yapacağı görüşmede; terörizmle mücadele ve Suriye’de yaşanan karışıklık ile nükleer, kimyasal ve biyolojik silahların yaygınlaşmasının bölgede yaratacağı tehlike dahil, daha geniş kapsamlı bölgesel güvenlik sorunlarına çözüm getirmek üzere ABD ile Irak arasında daha derin güvenlik işbirliği bağlantısı yaratılmasını teklif etmeyi planladığını belirtti.

Amerikan birliklerinin Irak’tan çekilmesinin üzerinden iki yıl geçtiğini ve halen karşı karşıya oldukları terörist tehditlere rağmen Amerika’nın topraklarına askeri birlik sevk etmesini değil, Irak’ın kendi savunma sistemlerini güçlendirmesi için gerekli ekipman desteğini talep ettiklerini belirten El Maliki, Amerikalıların Irak’a yardım amacıyla yaptıkları büyük fedakarlıklar için minnettar olduklarını, ancak Irak’ın artık Amerika’nın himayesi altında olmayıp aralarındaki ilişkinin Başkan Obama’nın tanımıyla “karşılıklı çıkarlar ve karşılıklı saygıya dayanan normal bir ilişki” olduğunun altını çizdi.

El Maliki, yazısında başlangıçta yaşanan birtakım farklılıklara rağmen Amerika ve Irak’ın Suriye’ye yönelik politikalarının artık birbirine yaklaşmakta olduğunu kaydederek, Suriye’nin kimyasal silahlarının ortadan kaldırılmasına yönelik anlaşmaya varılmış olmasından büyük memnuniyet duyduklarını, nitekim bu silahların terörist gruplarının eline geçmesi durumunda en büyük tehdidin Irak’a yönelik olduğunu ifade etti.

Irak’ın, terörist saldırılar ve barışçı gösteriler arasındaki farklılığı anladığını ve buna saygı duyduğunu belirten El Maliki, hükümetlerinin terörist ve milis kuvvetlere direnirken barışçı protesto gösterilerine işbirliği ve diyalog anlayışı ile yaklaştığına dikkat çekti.

El Maliki, terörizme karşı zaferin, ilerleme ile sağlanacağını ifade ederken yazısında ülkesinin ekonomik verilerine de yer verdi. 2011 yılında yüzde 9.6, 2012 yılında yüzde 10.5 büyüyen Irak ekonomisinin dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olduğunu, petrol üretiminin 2005 yılından beri yüzde 50 arttığını ve Irak’ın 2030 yılında kadar dünyanın ikinci büyük enerji ihracatçısı olmasını beklediklerini de ileri sürdü. Enerji gelirlerini altyapının yeniden oluşturulması ve eğitim ve sağlık sistemlerinin canlandırılmasına yönelik yatırımlara aktarılmakta olduğunu kaydeden El Maliki, Irak’ın artık demokratik kuruluşları ile yeni bir ülke olduğunu, ancak daha fazla eğitim ve deneyime; daha da önemlisi sabır gösterilmesine ihtiyaç duyduklarının altını çizdi.