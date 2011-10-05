T24 LogoT24 Logo
Dünya

El Mahmudi: Kaddafi Libya'da TUNUS (A.A) 

05 Ekim 2011 00:22

-El Mahmudi: Kaddafi Libya'da TUNUS (A.A) - 04.10.2011 - Libya'da devrik lider Muammer Kaddafi yönetiminin eski başbakanı olan El Bağdadi Ali El Mahmudi, Kaddafi'nin hala Libya'da olduğunu ve ''sonuna kadar savaşacağını'' söyledi. Tunus'ta tutuklu olan El Mahmudi, avukatı aracılığıyla Reuters'a yaptığı açıklamada, ''Kaddafi'nin ülkeyi terk etmediğini düşünüyorum. Onu tanıdığım kadarıyla, adamlarının yanında silahlarıyla savaştığından neredeyse eminim'' dedi. ''Pes etmeyecek ve silahlarını sonuna kadar bırakmayacaktır'' diye konuşan El Mahmudi, kendisinin ise Libya'daki yeni yönetimle beraber çalışabileceğini söyledi. El Mahmudi, kendisi hakkındaki bütün suçlamaları ve ülkeye iade edilmesi taleplerini geri çekmeleri durumunda Ulusal Geçiş Konseyi ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu kaydetti. Eski başbakan, ''Libya'da sorunun değil, çözümün bir parçası olmayı umuyorum'' dedi. Tunuslu adli makamlar, El Mahmudi'nin Tunus'taki hapis cezasının temyiz mahkemesi tarafından bozulmasına karşın, Libya Ulusal Geçiş Konseyi'nin iade talebi nedeniyle hapiste tutulmasına karar vermişti.  El Mahmudi, 22 Eylül'de Tunus'a vizesiz girdiği anlaşılınca 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, Tunus temyiz mahkemesi, mahkumiyet cezasını bozmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24