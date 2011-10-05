-El Mahmudi: Kaddafi Libya'da TUNUS (A.A) - 04.10.2011 - Libya'da devrik lider Muammer Kaddafi yönetiminin eski başbakanı olan El Bağdadi Ali El Mahmudi, Kaddafi'nin hala Libya'da olduğunu ve ''sonuna kadar savaşacağını'' söyledi. Tunus'ta tutuklu olan El Mahmudi, avukatı aracılığıyla Reuters'a yaptığı açıklamada, ''Kaddafi'nin ülkeyi terk etmediğini düşünüyorum. Onu tanıdığım kadarıyla, adamlarının yanında silahlarıyla savaştığından neredeyse eminim'' dedi. ''Pes etmeyecek ve silahlarını sonuna kadar bırakmayacaktır'' diye konuşan El Mahmudi, kendisinin ise Libya'daki yeni yönetimle beraber çalışabileceğini söyledi. El Mahmudi, kendisi hakkındaki bütün suçlamaları ve ülkeye iade edilmesi taleplerini geri çekmeleri durumunda Ulusal Geçiş Konseyi ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu kaydetti. Eski başbakan, ''Libya'da sorunun değil, çözümün bir parçası olmayı umuyorum'' dedi. Tunuslu adli makamlar, El Mahmudi'nin Tunus'taki hapis cezasının temyiz mahkemesi tarafından bozulmasına karşın, Libya Ulusal Geçiş Konseyi'nin iade talebi nedeniyle hapiste tutulmasına karar vermişti. El Mahmudi, 22 Eylül'de Tunus'a vizesiz girdiği anlaşılınca 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, Tunus temyiz mahkemesi, mahkumiyet cezasını bozmuştu.