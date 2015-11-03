El konulan İpek Medya Grubu'nda 58 gazeteci işten atıldı!

Polis tarafından kapıları kırılarak el konulan ve yönetimine kayyum atanan İpek Medya Grubu bünyesindeki Bugün Gazetesi, Bugün TV, Millet Gazetesi ve Kanaltürk TV'den, bir günde 58 gazetecinin işine son verildi.

Geçtiğimiz hafta göreve getirilen kayyumlar, önce bir imzayla Bugün TV Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros ve Bugün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erhan Başyurt'un da olduğu birçok yöneticiyi görevden alarak, bu isimleri izne çıkardılar.

Resmi tatilin bitmesinin ardından bugün kurumlarına gelen gazeteciler, görevlerine son verildiği belirtilerek binaya alınmadı. Bina dışında bekletilen gazetecilere iş akitlerinin feshedildiğine dair üzerinde tarih olmayan belgelerle bilgi verildi.